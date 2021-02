Sangue alle 15,30 sull’Autostrada Napoli-Salerno, Un’auto si è schiantata contro guardrail. L’uomo alla guida ha perso la vita sul colpo. L’incidente mortale è avvenuto all’altezza dello svincolo di Ercolano scavi, in direzione Napoli. Traffico in tilt per i rilievi. Chiusura per divere ore tra lo svincolo Ercolano-Portici e quello di Portici-Bellavista in direzione Napoli.

I soccorsi

Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che accertate il decesso dell’uomo. Gli agenti della polizia stradale stanno gestendo il traffico, facendo uscire le autovetture provenienti da Salerno al casello autostradale Ercolano. Rilievi a lungo in corso ed al momento non si conosce ancora l’identità della vittima.