E’ di un morto e tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la SS 18 Cilentana nei pressi dello svincolo Vallo Scalo. La 65enne Enza Sica, in compagnia di altre tre persone tra cui un bambino, stava viaggiando a bordo della propria 500 lungo la strada statale quando, per cause da accertare, è finita contro un bus di linea. Nel forte impatto ad avere la peggio è stata la 65enne.

I soccorsi

Sul posto immediato l’intervento degli uomini della Polizia Stradale di Vallo della Lucania, dei vigili del fuoco. Presenti anche gli uomini del 118 che hanno trasportato d’urgenza la 65enne all’ospedale di Battipaglia dove però, a causa dei gravi traumi riportati, nel corso della notte è deceduta.