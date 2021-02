Una Fiat 500 bianca, guidata da un neopatentato, conficcata nel muro di cinta che delimita la carreggiata di via Vittorio Veneto a Gragnano. Metà vettura in bilico nel vuoto. Il conducente non è riuscito a calcolare la velocità in curva e ha sbandato, centrando il muro che delimita l’area dei box condominiali di una proprietà privata.

Vigili del fuoco sul posto

Sotto le ruotr della vettura sospesa tra la strada e il vuoto c’era una statua della Madonna. Un segno del destino secondo i residenti del luogo, che hanno gridato al miracolo pensando alle conseguenze che la caduta nel vuoto avrebbe potuto avere per il giovane conducente. Sul posto intanto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area per poi procedere alla rimozione della vettura