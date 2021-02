Nella mattinata di oggi, venerdì 19 gennaio, gli agenti della Polizia Locale agli ordini del comandante, ten. Antonio Virno, nel corso di un’attività di controllo del territorio, hanno sanzionato 11 persone che stazionavano in via G. Alfani, e più specificamente nella zona della cosiddetta “curva”, contravvenendo alle misure anti-contagio in vigore stabilite dall’ordinanza del sindaco Vincenzo Ascione.

La droga

Inoltre, uno dei soggetti, in seguito ad una perquisizione, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, ed è stato segnalato alla Prefettura come “assuntore”. Dunque, a Torre Annunziata si fa sul serio. I contagi sono ancora molti e c’è bisogno di evitare comportamenti pericolosi.