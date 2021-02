Undici gruppi classe di una scuola media di Sant’Anastasia, tornano in dad dopo la scoperta di uno studente positivo. Conseguente l’isolamento fiduciario per nove professori. A darne notizia la stessa dirigente scolastica in una nota inviata ai genitori. Qui comunica che il caso positivo è reso noto “grazie alla collaborazione con alcuni medici di base”. Il ragazzo, al momento asintomatico, e’ gia’ in isolamento fiduciario. La dirigente ha sottolineato di aver gia’ attivato il protocollo “anticipando l’invio all’Asl dell’elenco dei compagni di classe. Oltre che dei nove docenti che hanno avuto contatti con l’alunno positivo”.

Altri casi in precedenza

Per la classe del ragazzo e’ già avviata la didattica a distanza, cosi’ come per altri dieci gruppi di alunni “per impossibilita’ a provvedere alla sostituzione dei docenti posti in isolamento fiduciario”. A Sant’Anastasia, nei giorni scorsi, registrati altri due casi di covid in un asilo di una scuola paritaria, che ha spinto la dirigenza a chiudere l’intera materna in attesa dei tamponi ai bambini delle due classi interessate.