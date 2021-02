Ancora vittime nel Vesuviano a causa del Covid che ora colpisce con forza anche la piccola comunità di Trecase. Qui sono 82 i positivi attuali, 12 in più rispetto al precedente bollettino Covid del 5 febbraio. Le persone contagiate sono in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni, per due c’è stato bisogno delle cure in ospedale. Inoltre ci sono due decessi in appena tre giorni.

Il sindaco

«Resta fondamentale non abbassare la guardia – dice il Sindaco Raffaele De Luca -. É necessario comportarsi in maniera responsabile. Un particolare appello al senso di responsabilità dei cittadini sottoposti alla misura della quarantena a cui è fatto obbligo di restare presso il proprio domicilio».