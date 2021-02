“I dati odierni riguardanti la città di Somma Vesuviana, ci dicono che nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 37 nuovi positivi per un totale di 157 positivi attivi. Di cui 6 ricoverati in ospedale ed abbiamo 188 persone in sorveglianza sanitaria. Tutte quelle persone che magari non mettono la mascherina anche all’aria aperta contribuiscono all’aumento della circolazione del virus”. A dirlo il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno. A pagarne le conseguenze saranno poi i ragazzi che rischiano di ritornare alla Didattica a Distanza e gli anziani maggiormente esposti in quanto più fragili. Chi non mette la mascherina e non rispetta le norme di sicurezza sanitaria danneggia se stesso, gli altri e l’economia di un’intera nazione”.

Le scuole

“Per le due prime settimane abbiamo scelto gli ingressi su due turni, in questo modo i ragazzi hanno la possibilità di riadattarsi alla didattica in presenza. Ed oltre ai due turni, le classi entrano al 50% seguendo la Didattica Integrata a Distanza, in questo modo le aule hanno ampi spazi che garantiscono il distanziamento. Inoltre con una circolare abbiamo richiamato le regole informando tempestivamente l’intera platea scolastica. Dunque le condizioni di sicurezza ci sono tutte”. Lo ha affermato Paola Improta, Preside dell’Istituto Tecnico “Ettore Majorana” di Somma Vesuviana.