Ancora decessi da Coronavirus sotto al Vesuvio. Registrati due morti a Pompei nell’ultimo bollettino. Ora in totale sono trenta nella città mariana le vittime del Covid. Sono invece trentadue i nuovi casi positivi, con un totale di 256 e 9 guariti. Pompei risulta essere tra le trenta città della Campania più a rischio indicate dell’Unità di Crisi, dove i numeri sono però piuttosto contenuti in raffronto con alcune comunità limitrofe.

Lievi miglioramenti a Torre Annunziata

A Torre Annunziata, intanto, sono 14 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 92 tamponi effettuati. Al contempo si registrano anche 21 guarigioni. Il rapporto tamponi/positivi si attesta al 15,21 per cento (i dati si riferiscono al 16 febbraio). Scende a 918 il numero di cittadini attualmente positivi: 909 posti in isolamento domiciliare e 9 ricoverati.