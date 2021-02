Erano in abiti eleganti e se la sono data a gambe quando hanno visto arrivare 3 volanti dei carabinieri che hanno bloccato i circa 50 ospiti sul terrazzo di un noto albergo a Castellammare. Risultava che gli ospiti avessero una camera registrata in albergo. Ma dai controlli è emerso che la maggior parte degli invitati erano di Castellammare, Gragnano e zone vicine. Nessuna valigia in stanza.

La festa abusiva sarebbe stata per una promessa di matrimonio. Scattate le sanzioni per tutti e denunciato il titolare della struttura per violazione delle norme anti Covid. Festa clandestine che continuano, anche quando proprio non si potrebbe.