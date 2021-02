Due anziani coniugi deceduti nel giro di una settimana. Anna e Luigi di Castellammare di Stabia, lei deceduto senza nemmeno un tampone ma con tutti i sintomi del Covid. Lui si è spento nell’ospedale cittadino dove era arrivato con problemi respiratori. Il test aveva dato esito positivo al Coronavirus. Poco dopo era finito intubato e dopo un giorno era sopraggiunta la morte. La moglie non aveva invece sintomi importanti, ma sarebbe peggiorata repentinamente perdendo la vita in casa.

Il precedente

Una storia troppo simile a tante altre che stanno sterminando particolarmente gli anziani in tutta Italia ed oltre. A raccontarla è Stabia News. Si valuterà se sarà il caso di effettuare il tampone sulla donna. Proprio Castellammare di Stabia aveva pianto per lo stesso motivo il decesso di mamma e figlia, stroncate dal Covid in pochi giorni.