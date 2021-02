Nuova megarissa ne Vesuviano, stavolta a Portici. Ieri sera gruppo di ragazzi ha scatenato la violenta zuffa in pieno centro. L’episodio è stato ripreso in in video che ha fatto e sta facendo il giro del web. Si è trattato di un tutti contro uno e per fortuna l’intervento di alcuni passanti ha evitato che potesse finire ancora peggio. Naturalmente non è chiaro il motivo di tanta violenza.

Le reazioni

I cittadini, dai balconi delle loro case, hanno ripreso la violenza, pubblicando anche le immagini sui social network e commentando la rissa con un eloquente: “Che schifo! Quanta violenza”. Il video è diventato virale in rete scatenando polemiche e indignazione da parte dei residenti.