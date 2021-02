Purtroppo, non ce l’ha fatta. La famiglia colpita dal lutto è afflitta. Sulle bacheche dei social della giovane si affollano i messaggi di coloro che l’hanno conosciuta e amata. Tutti la ricordano come una ragazza piena di allegria e di vita, che amava moltissimo viaggiare e spostarsi per il mondo. Era affamata di vita, quella che purtroppo le è stata strappata via.