La tensione si alza a Castellammare. Ci sarebbero anche altre persone positive al Covid che continuano ad uscire di casa senza rispettare l’isolamento. Un qualcosa che sta facendo montare la rabbia dei cittadini. «Dovete rimanere in casa, non uscire fino a tampone negativo. Oppure vi denunceremo», si legge in un avvio comparso in questi giorni in un palazzo di via Nocera.

Il cartello

Si legge ancora nell’avviso che «non è assolutamente consentito alle persone affette uscire nelle parti comuni del palazzo, salire e scendere le scale per andar a far visita a sorelle, fratelli o amici e tantomeno usufruire dell’ascensore».