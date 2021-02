Un incontro urgente per valutare l’ipotesi di chiudere le scuole in presenza e disporre la didattica a distanza per tutti gli istituti cittadini. Oggi si è spenta una docente di 61 anni di una scuola cittadina. In programma domani alle 10.30 a palazzo Baronale il vertice convocato dal sindaco Giovanni Palomba. Saranno presenti anche il responsabile dell’unità di prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud, Vincenzo Sportiello e dunque gli assessori al ramo.

Il sindaco

La discussione verterà, da ciò che viene riferito dall’ente, sull’incremento ”della curvatura dei contagi in città. E sugli eventuali provvedimenti da adottare in riferimento alle scuole del territorio”. ”Sono in contatto da questa mattina con tutti i dirigenti scolastici, afferma il sindaco Palomba. E più di un plesso segna un numero di contagi allarmanti. Dispiace dover prendere queste decisioni ma ancora una volta siamo purtroppo rimasti soli”.