“Aumento assurdo dei contagiati nelle ultime ore. Nel frattempo centinaia di ragazzi riversati per la strada in assembramenti senza mascherine. Dove non arriva la coscienza è necessario agire con la forza. Sono pronto a firmare provvedimenti che mettano fine a questi irrespettosi comportamenti”. Ad annunciarlo è il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, dopo i dati dell’Asl che certificano 35 positivi in più in città nell’ultimo giorno”.

I controlli

Ed ieri sera lo stesso primo cittadino ha girato Terzigno per osservare da vicino lo stato dei fatti. Controlli nelle piazze principali da parte dei Carabinieri. Mi duole dirlo ma anche stasera giovani in strada in dispregio di ogni regola. Nessun passo indietro sarà fatto”.