«Ha un rossetto numero 21?». Sarà questa la frase in codice che le donne vittime di violenza potranno rivolgere al personale delle farmacie. E lanciare così il loro grido di aiuto. L’iniziativa è stata illustrata da Pietro Carraturo, presidente dell’associazione Fast nel corso dell’incontro 100 passi contro la violenza. Si è svolto all’Istituto comprensivo Sarria Monti di Napoli nell’ambito del progetto Una carezza in un pugno contro la violenza di genere. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Fondazione Famiglia di Maria e in partnership con altre scuole e con il Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I promotori

«Anche in farmacia può esserci un momento di incontro per chiedere aiuto – ha detto Carraturo – Questa iniziativa vuole aiutare le donne che hanno bisogno di entrare in contatto con i centri antiviolenza: chi ha necessità di una mano potrà chiedere in farmacia un rossetto numero 21 e, nel rispetto della privacy, noi attiveremo immediatamente la procedura di assistenza con uno dei presidi antiviolenza. In passato avevamo già distribuito delle mascherine con il numero dei centri antiviolenza e abbiamo voluto proseguire con delle iniziative concrete».