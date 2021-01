Se gli attuali vaccini anti-Covid dovessero dimostrarsi inefficaci nel contrastare una o più varianti del virus SarsCoV2, potrebbero essere rimpiazzati nell’arco di qualche mese. È quanto accadrebbe in quello che Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), definisce lo “scenario peggiore” ma del quale per ora non ci sono segnali. Sono diverse le varianti del virus attualmente in circolazione. Da quella inglese, che secondo l’Oms sarebbe già in 60 Paesi, a quelle sudafricana e brasiliana, fino a quella recentemente isolata in California.

Gli esperti

«È difficile capire esattamente che cosa possa succedere – dice Cavaleri – Fermo restando che il vaccino potrebbe comunque funzionare in modo sostanziale contro tutte queste varianti. Non si può escludere che in futuro possa risultare efficace contro alcune e non contro altre». Lo scenario peggiore si presenterebbe nel caso in cui «avessimo la conferma che il vaccino non è più efficace»: un’evidenza che, secondo Cavaleri, arriverebbe da studi fatti nel corso delle campagne vaccinali.