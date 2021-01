Continuano anche oggi a Napoli le lunghe file di operatori della sanità, di cliniche private, davanti ai cancelli della Mostra d’Oltremare, per le vaccinazioni contro il Coronavirus. Addetti dell’Asl Napoli 1, medici, infermieri, dipendenti. Tutto anche sotto la pioggia con ore di attesa e non sono mancate le polemiche.

La nota dell’Asl

Non ci sono solo operatori della sanità privata in fila per i vaccini a Napoli. In attesa davanti ai cancelli della Mostra d’Oltremare. “Le operazioni procedono con ordine”, si spiega.