Per motivi da accertare è precipitato dal balcone di casa ad Afragola, nel popoloso Rione Salicelle. Si tratta di una 32enne, Tania. S., che adesso lotta per la vita in ospedale nel reparto di rianimazione. Da chiarire se sia trattato di un incidente o di altro, intanto restano aperte diverse ipotesi sulla tragedia.

Sul posto è immediatamente arrivato il 118 che dopo avere stabilizzata la ragazza sul posto, si è diretto in ambulanza al pronto soccorso. Sui fatti indagano le forze dell’ordine che dovranno chiarire quanto accaduto. Intanto un’intera comunità si è stretta intorno alla famiglia di Tania.