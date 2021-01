Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Cartesio per una lite familiare. I poliziotti, all’esterno dell’abitazione, hanno trovato un uomo in stato di alterazione alcolica che ha dato in escandescenze minacciandoli e aggredendoli con calci e pugni. Inoltre, hanno accertato che, poco prima, aveva minacciato ed aggredito fisicamente la compagna e la figlia. Armando Della Bella, 46enne napoletano con precedenti di polizia, è in arresto per resistenza, lesioni e minacce aggravate a Pubblico Ufficiale e maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce.

Un’altra aggressione

Un’altra aggressione si è verifica in via Penninata San Gennaro dei Poveri. I poliziotti, una volta sul posto, hanno incrociato una donna ferita al volto che ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti del figlio. Già in altre occasioni, l’aveva minacciata e aggredita fisicamente per futili motivi. Gli agenti, dopo essere entrati nell’abitazione, hanno trovato e bloccato l’uomo. Si tratta di un 34enne polacco con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.