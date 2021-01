Per gli investigatori si tratta di un “pirata della strada”, anche se per adesso non si scartano altre ipotesi. Il 2021 di Ottaviano comincia con un decesso. Si tratta di un uomo romeno trovato ieri in strada con gravissime ferite. Purtroppo non ce l’ha fatta e questa mattina si è spento in ospedale a Nola. Secondo quanto appreso si tratterebbe di un senza fissa dimora molto noto in città ed anche benvoluto. Il corpo era a terra non lontano della zona dei Supermercato Prisco.

Le indagini

I carabinieri della stazione di Ottaviano, insieme alla polizia locale, indagano per omicidio stradale. Le ferite sull’uomo sono infatti compatibili con un’auto pirata che nel pomeriggio dell’ultimo dell’anno l’avrebbe travolto per poi scappare. In tal senso si stanno cercando testimonianze e soprattutto immagini dalle telecamere di videosorveglianza.