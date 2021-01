Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 avvertita dalla popolazione alle ore 8.31 nel Salernitano. Secondo quanto rende noto l’Ingv, l’epicentro è individuato nella zona del comune di Salvitelle (Salerno) ad una profondita’ di 16 chilometri.

Chi l’ha sentito

Tra i comuni più vicini all’epicentro Auletta, Pertosa, Caggiano, Buccino, Petina e Polla. In molti nel Vallo di Diano e Tanagro hanno avvertito movimento tellurico seppur in modo lieve, ma per fortuna non si registrano problemi a persone o cose.