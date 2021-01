Tragedia sulla strada statale 700, nelle vicinanze dell’uscita di San Prisco, nel Casertano per un’incidente stradale con tre autovetture coinvolte. I soccorritori hanno trovato le tre auto ridotte a lamiere contorte. I vigili del fuoco sono riusciti a liberare dalle lamiere le persone coinvolte, subito affidate alle ambulanze per il trasporto in ospedale. Purtroppo nel violento impatto ha perso la vita l’avvocato Gerlando Lo Presti che viaggiava a bordo di una Fiat Panda.

La vittima

Il professionista 59enneè proprio della zona in cui è avvenuto l’incidente. Le altre due auto coinvolte nello scontro sono una Peugeot e una Citroen. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire le cause. La salma sarà a breve trasferita all’istituto di medicina legale per l’esame autoptico.