Muore incastrato tra le lame della fresa del suo trattore. La vittima è Rocco Palmieri, 56 anni di Mondragone carabiniere libero dal servizio, che nel tempo libero si dedicava a curare una sua proprietà. Ieri pomeriggio verso le ore 15:30 una squadra dei vigili del fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Mondragone, dopo un articolato lavoro di Geo localizzazione della posizione da parte degli operatori della sala operativa del comando, è intervenuta in un tratto di strada vicinale compresa tra Viale delle Rose e via 11 Settembre nel comune di Mondragone. Intervento oer portare soccorso ad una persona che era rimasta vittima di un’incidente mentre lavorava in un campo agricolo.

Inutili i tentativi per salvarlo

Una volta giunti sul posto i vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere una persona che era rimasta incastrata con gli arti inferiori nella fresa di un trattore. Dopo un elaborato lavoro e l’utilizzo della strumentazione da taglio in dotazione i vigili del fuoco sono riusciti a liberare il malcapitato. Poi le cure del personale del 118, accorso sul posto con un’autoambulanza, che purtroppo non poteva far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri della locale stazione per le indagini del caso.