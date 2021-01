Dramma questa mattina nella zona di via Dante a Torre Annunziata. Un 65enne è morto dopo essere caduto dal balcone, per ragioni ancora da accertare. Secondo quanto si apprende il decesso è avvenuto sul colpo. Sul posto i carabinieri per ricostruire l’accaduto, anche il 118 che però non ha potuto fare altro che accertare il decesso.

Incidente o altro?

Da chiarire cosa sia accaduto e da ricostruire la dinamica. Al momento non si può escludere nulla: dall’incidente fino al gesto estremo disperato. Resta una tragedia che ha sconvolto la comunità locale.