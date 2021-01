Sono 116 i nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 48 ore. Al contempo si registrano anche 41 guarigioni. Sale a 601 il numero di cittadini attualmente positivi: 595 posti in isolamento domiciliare e 6 ricoverati. Sale a 2.219 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 1.584 guarite e 34 decedute.

Il sindaco e De Luca

Proprio per questo motivo, dovuto al boom dei contagi, il sindaco ha firmato questa mattina l’ordinanza che dispone la Zona Arancione in città. I provvedimenti scatteranno lunedì primo febbraio per almeno una settimana. Di Torre Annunziata e dell’impennata di contagi ne ha parlato ieri anche il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta Facebook del venerdì.