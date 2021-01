Aperta un’inchiesta sul rogo che questa mattina ha interessato la sede di un ex pastificio a Torre Annunziata, le cui fiamme hanno seriamente danneggiato i macchinari che si trovavano all’interno. La struttura, situata in prossimita’ della locale stazione delle Ferrovie dello Stato, stando a cio’ che si apprende sarebbe finita all’asta nei prossimi giorni. Il Pastificio Racconto è finito in procedure fallimentari che stanno interessato l’attivita’.

I danni

Per spegnere l’incendio e’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre sono in corso ispezioni per capire l’entita’ dei danni provocati all’immobile. Momenti di paura, dunque, ma per fortuna oltre ai danni alla struttura non ci sono feriti né intossicati.