Questa mattina, intorno alle 11.20, in via Settetermini nel rione Piano Napoli, un giovane di 20 anni, Franco Crescentini, incensurato è rimasto ferito alle gambe da un colpo di arma da fuoco. Trasportato all’ospedale di Castellammare di Stabia, non in pericolo di vita. Indagini in corso a cura della compagnia di Torre Annunziata.

L’Alto Impatto

Segno che torna a crescere la tensione al Piano Napoli di Boscoreale. Qui proprio nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno agito in maniera pesante con operazioni ad Alto Impatto. Insomma, appena l’attenzione è calata ecco ricominciare addirittura a colpi d’arma da fuoco.