Settantasette nuove guarigioni, di cui una dal regime ospedaliero, sono state registrate, nella giornata odierna, a Torre del Greco. Certificati anche 35 casi di positività al COVID-19, di cui 3 in regime ospedaliero, 2 ripositivizzati in regime ospedaliero ed i restanti in isolamento domiciliare. Attestato il passaggio di 1 soggetto positivo dall’isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Comunicato un decesso. Si tratta di D. G. P. classe 1952. È quanto trasmesso dal Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale.

Il sindaco

“Esprimo massima vicinanza – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – alla famiglia del nostro concittadino scomparso quest’oggi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell’intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti”.