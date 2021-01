I carabinieri di Frattamaggiore hanno arrestato per evasione, violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale Arcangelo Verde, 41enne di Casandrino gia’ ai domiciliari. I militari sono intervenuti in Via Monsignor Pasquale di Pasquale, dunque all’esterno dell’abitazione del 41enne.

L’intervento dei carabinieri

In evidente stato di alterazione, Verde ha minacciato di far saltare in aria la palazzina utilizzando una bombola di gas. Bloccato prima che potesse dare seguito alle sue intenzioni, Verde ha reagito all’arresto colpendo, minacciando e insultando i militari.