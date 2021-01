Prima un rumore sordo e forte, poi il cedimento totale. Ad Afragola un palazzo abbandonato da tempo, è crollato all’improvviso finendo in macerie. L’edificio si trova a Piazza Rosario, nel centro storico della città. Diversi i cittadini sul posto che hanno addirittura ripreso il cedimento strutturale in diretta.

I soccorsi

Subito sono stati allertati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale. I tecnici in questo momento stanno verificando se ci sono rischi per la stabilità strutturale di altri edifici adiacenti. Lo stabile si è letteralmente sbriciolato e le rovine hanno prima distrutto il muro di cinta del palazzo e poi hanno travolto le auto in sosta. Per fortuna non ci dovrebbero essere feriti.