Sono tremati i vetri ed il boato si è sentito fino a chilometri di distanza. Paura intorno alle 22.30 di ieri in località Marchesa a Boscoreale, dove è esplosa una bomba davanti all’abitazione di un sorvegliato speciale. Secondo quanto riportano le cronache nelle casa presi di mira vivrebbe Antonio Casarano detto “O’ Mericano”. Lo scoppio, per fortuna, non ha provato feriti.

Le indagini

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine ed anche un’ambulanza del 118, chiamata dalle persone del posto. Non c’è stato bisogno di soccorsi. Chiaramente si indaga per accertare la natura del raid. La pista battuta è quella di un avvertimento della “mala” locale, ma non si possono escludere altre ipotesi.