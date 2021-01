Muore appena arrivata in ospedale dopo essere stata avvolta dalla fiamme nel giardino di casa alla periferia di Castellammare di Stabia. La vittima è Teresa R., una 31enne che se n’è andata per sempre subito dopo essere arrivata in condizioni disperate al Cardarelli. A chiamare i soccorsi alcuni vicini che hanno sentito le urla della giovane donna per poi vedere che era ormai una torcia umana. Qualcuno è sceso ed è riuscito a spegnere le fiamme, poi la chiamata al 118.

I soccorsi e le indagini

I medici giunti sul posto sono riusciti a rianimarla ed a caricarla in ambulanza. Poi la corsa disperata al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli, dove la donna è durata pochi minuti. Troppo tempo tra le fiamme e troppo gravi le ferite. Adesso si indaga per capire cosa sia accaduto: dall’incidente fino al gesto autolesionistico.