E’ venuto a mancare Salvatore Caracciolo, 24 anni, soldato Vfp1 effettivo al 10 reparto sanità “Napoli”. La notizia è stata data dalla pagina Militare Semplice con un post su Facebook: “Ieri sera è venuto a mancare il soldato Vfp1 Caracciolo Salvatore effettivo al 10° reparto sanità “Napoli”. Un fratello di 24 anni andato avanti troppo presto. Lo staff vuole unirsi al dolore dei familiari e dei colleghi. Che la terra ti sia lieve“.

Ancora una morte troppo giovane per la Campania, che piange l’ennesima vittima. Non sono ancora note le causa del decesso mentre non sono ancora annunciati i funerali.