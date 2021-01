La Polizia metropolitana di Napoli distaccamento di Nola e gli uomini dell’Esercito Italiano in forza al raggruppamento “Campania”, a Saviano hanno controllato un’attivita’ commerciale. Identificate 5 persone di cui una denunciata e una sanzionata, dunque per irregolarità. Controllati 20 autoveicoli e sequestrata un’area di circa 150 mq con circa 50 mc di rifiuti speciali non pericolosi sequestrati. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni, i reati contestati.

Il bilancio

Questo il bilancio dell’operazione eseguita nell’ambito delle azioni mirate di II livello per categorie produttive e specifiche aree territoriali, coordinate dalla Prefettura di Napoli, allo scopo di contrastare lo sversamento illecito dei rifiuti e dei relativi roghi nella regione Campania.