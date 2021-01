I carabinieri della stazione di Capodimonte hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Alessandro Bravi, 21enne di Villaricca. A bordo di un camper, utilizzato verosimilmente come abitazione itinerante, Bravi nascondeva droga di ogni genere: 124 grammi di anfetamina, 1 panetto dio hashish di 62 grammi circa, 54,8 grammi di ketamina (un anestetico utilizzato come droga per gli effetti allucinogenici), 6 di marijuana.

Trovati anche gli acidi

E ancora una carica di acido, 1 pasticca di ecstasy. Già confezionate e pronte per lo smercio 4 stecche di hashish e 4 dosi di anfetamine. Il 21enne è ora in attesa di giudizio.