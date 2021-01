Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, in una profumeria di Portici, oltre 22.800 tra articoli per la cosmesi e mascherine facciali contraffatti e pericolosi per la salute. I finanzieri della Compagnia di Portici hanno scoperto che nel retro del negozio erano presenti anche attrezzature per il confezionamento e l’etichettatura dei prodotti. Sequestri amministrativi anche per 11.260 articoli tra mascherine facciali, guanti in lattice e prodotti di bellezza. Tutti messi in commercio privi di etichettatura in lingua italiana e quindi delle informazioni per il consumatore.

La merce

In particolare, sequestrati, per violazioni penali, 11.600 articoli contraffatti, tra cosmetici e mascherine facciali del calcio Napoli e di vari personaggi di Walt Disney. E ancora etichette adesive Swarovski, nonché 65 litri di diluenti, additivi e prodotti industriali per la cosmetica.