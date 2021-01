Ancora niente “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 21 gennaio, con il Jackpot che arriva a 95,9 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 23 gennaio. È festa però per il fortunato che ha centrato il “5S”, con una vincita di 514.978,75 euro. La giocata vincente è convalidata a Nocera Superiore, presso il punto vendita Sisal Bar Nazionale situato in via Nazionale, 393.

I numeri fortunati

La combinazione vincente è stata 15, 17, 38, 40, 45, 65, Jolly 84, SuperStar 45. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 356.200 vincite. L’ultimo “6”, da oltre 59 milioni di euro risale al 7 luglio 2020 a Sassari. Sono state 124 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.