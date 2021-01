Continua l’azione di ladri in via Enrico Caruso, una delle traverse della lunghissima via Mauro Calvanese a Casoria. Questa volta con una vittima eccellente e famosa. Aveva la sua Range Rover parcheggiata proprio a via Enrico Caruso, la cantante e attrice Giusy Attanasio e nonostante due satellitari ed uno block Shaft, alle 19 30 se la sono portata via.

Gli altri furti

Non è finita qui: ieri notte, ladri hanno fatto visita al parcheggio della Cooperativa K2 sfondando 4 macchine che non sono riusciti a portare via proprio grazie ai block Shaft. Una notizia positiva c’è, per fortuna: la 500 L rubata qualche giorno fa dal parcheggio della cooperativa Oleandro era intatta in un vicolo di Arzano.