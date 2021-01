Cinque morti e 7 in gravi condizioni. E’ il bilancio tragico di quanto avvenuto nella rsa Villa Diamanti di Lanuvio, vicino a Roma. Stamani trovati privi di sensi in 12 tra ospiti e operatori. Cinque anziani sono morti, mentre altri cinque e i due operatori sono arrivati d’urgenza in ospedale dove ora sono ricoverati in condizioni serie.

C’erano casi di Covid, ma era una Rsa

“La struttura di Lanuvio, Villa Diamanti non e’ un Covid Center ne’ una struttura di carattere sanitario. Ma si tratta di una casa di riposo per anziani su cui erano in corso le indagini epidemiologiche da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 6 per un caso di positivita’ riscontrato il 13 gennaio su un operatore socio-assistenziale della struttura. Operatori e ospiti erano stati tutti sottoposti a tampone il giorno seguente (14 gennaio) e ieri sera si e’ avuto riscontro di 3 operatori risultati positivi e 9 ospiti positivi.