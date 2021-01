Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i falchi della Squadra Mobile hanno notato in via Calata Capodichino, nei pressi del Parco Mazzini, un viavai di persone che si avvicinavano alla guardiola di un palazzo. Molti consegnavano banconote in cambio di qualcosa. I poliziotti si sono avvicinati, hanno bloccato cinque persone e hanno rinvenuto nel gabbiotto 186 involucri. In tutto contenenti complessivamente 71 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga e 205 euro.

Chi sono

N. B., L. R. e D. A., di 32, 37 e 29 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre A.S. e P.L., napoletani di 31 e 19 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per lo stesso reato.