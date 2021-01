“A Somma Vesuviana si sono registrati 6 nuovi positivi – ha affermato il sindaco Di Sarno – per un totale di 80 positivi attivi di cui 2 ricoverati in ospedale. Abbiamo 36 persone in sorveglianza sanitaria”. “Per quanto riguarda le scuole, diamo vita ad una task force comunale che sarà formata da tutti i Dirigenti Scolastici. Con loro i Presidenti dei Consigli di Istituto, il Coordinatore dei medici di medicina di base, il coordinatore dei pediatri di libera scelta, dai rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Genitori presente in Campania e riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, al fine di interagire sulla situazione epidemiologica locale.

Il tavolo

Questo tavolo permanente, ogni 10 giorni farà un’analisi dettagliata della situazione. Terrò conto dei risultati per adottare le migliori decisioni durante il periodo della scuola in presenza”. Ha concluso Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana .