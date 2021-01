“Stamattina dopo tanto tempo i ragazzi delle medie sono tornati finalmente a scuola. Non nascondo che è stata una decisione abbastanza sofferta, ma oggi ho avuto modo di rassicurarmi vedendo l’entusiasmo nei loro occhi e la serietà con cui si sono svolti gli ingressi nell’istituto, nel pieno rispetto delle regole anticovid”. Ad annunciarlo il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno.

Il pericolo Covid

“Questi ragazzi stamattina mi hanno insegnato che possiamo e dobbiamo ritornare a vivere la quotidianità, basta rispettare le regole. Controlleremo costantemente la situazione per garantire la massima sicurezza per tutti. È un momento delicato, non possiamo ancora abbassare la guardia, ma siamo fiduciosi”, conclude il sindaco.