“Come disposto dalla Regione Campania, lunedì mattina ricomincerà la didattica in presenza anche per le classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. Tuttavia, al plesso Bocci-Rossilli c’è un caso di positività al Covid in un alunno della scuola dell’infanzia. Altri bambini della classe sono in attesa di tampone, tra cui anche mia figlia, negativa al momento. In bocca al lupo di cuore al piccolo ed ai suoi familiari”. Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

Il sindaco

Il primo cittadino aggiunge: “Abbiamo, pertanto, disposto la sospensione delle lezioni in presenza per 14 giorni per la classe in cui è stata riscontrata la positività, che proseguirà, nel frattempo, con la didattica a distanza ed abbiamo già provveduto alla sanificazione dei locali.