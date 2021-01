Si torna a sparare a Brusciano. A riportare la notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola. L’episodio due sere fa con un uomo, M. E. A. ferito alle gambe a colpi di arma da fuoco. Teatro il rione della 219 già in passato venuto tristemente alla ribalta della cronaca nera. Il Roma scrive: “L’avviso che la tregua era finita lo si era percepito già nella notte del 16 dicembre scorso, quando, in piena notte, in via Rossellini fu fatta esplodere una bomba ad alto potenziale che svegliò di soprassalto l’intera comunità locale”.

I precedenti

E ancora: “Il primo gennaio, vennero esplosi alcuni colpi di pistola contro gli uffici dell’Azienda sanitaria locale. Il quattro gennaio venne poi bruciata un’autovettura intestata ad una donna del luogo. Ora il ferimento dell’uomo già noto per piccoli reati. Sarebbe stato raggiunto in via Borsellino da un giovane sceso da una Fiat Punto di colore scuro, che senza alcun tentennamento gli ha esploso contro alcuni colpi di pistola ferendolo, in modo non grave, al polpaccio ed alla coscia destra”.