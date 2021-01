Addio a Vittorio Perfetto, aveva solo 19 anni. E’ il giovane morto a bordo di un’Honda S 150 nel rione Traiano di Napoli, nel quartiere Soccavo. Vittorio viaggiava in sella al suo scooter lungo viale Adriano, all’altezza dell’ingresso del Polinfunzionale quando avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo della luce. L’impatto è stato violento. Il giovane è sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto. Sul posto sono immediatamente scattati i soccorsi.

I soccorsi

I sanitari del 118 hanno caricato il ragazzo in ambulanza e l’hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dov’è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate. Sul caso indagano gli agenti della Polizia Municipale di Napoli. I caschi bianchi hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato alcune testimonianze per ricostruire la dinamica dell’impatto. Da accertare se il giovane indossasse il casco al momento dell’incidente.