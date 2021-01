L’incidente nella serata, complice il fondo bagnato dalla pioggia e forse l’alta velocità. I fatti in via Sarno, dove una Volkswagen Golfo è andata ad urtare violentemente contro un muro di cinta di un’abitazione. Alla guida c’era un 32enne di origine marocchina residente a Poggiomarino. L’uomo è grave ma non in imminente pericolo di vita. Ha riportato un brutto trauma cranico e fratture sparse per il corpo.

Le persone del posto, dopo avere sentito il botto, sono uscite in strada prestando i primi soccorsi e chiamando il 118. L’uomo è stato portato all’ospedale di Sarno, poi il trasporto a Nocera Inferiore più attrezzato per casi simili. La prognosi resta riservata e si spera che il paziente possa rispondere al meglio alle cure. Sul posto i carabinieri della Radiomobile di Torre Annunziata che indagano sui fatti.