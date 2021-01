Tre arresti e 5 denunce, di questi sei erano percettori di reddito di cittadinanza. E’ il risultato dei controlli disposti dal Comando provinciale di Napoli e effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli insieme ai militari del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna e del reggimento Campania. Al centro degli accertamenti e’ finito il comune di Melito di Napoli. Tre persone in arresto perche’ gestivano una fiorente attivita’ di spaccio di cocaina e marijuana.

L’operazione

Nel corso dell’operazione una donna denunciata per favoreggiamento personale. Mentre altre tre persone sono denunciate perche’ sorprese a vendere in strada sigarette di contrabbando. I militari hanno sequestrato 7 chili di bionde. Durante le operazionisanzionati anche 2 esercizi commerciali (un bar e un pub) che non hanno rispettato gli orari previsti dalla normativa Covid.