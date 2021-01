ZIELINSKI 7 – La sua alternanza nelle prestazioni comincia a delinearsi verso prestazioni sempre piu’ positive. Dribbla in velocita’ e quella al 45′, su Castrovilli, conduce al 4-0 ( Dal 73′ Elmas 6 – Entra bene in partita, propositivo ).

INSIGNE 8 – Prestazione sublime la sua. Sul goal del 3-0 di Lozano, fa qualcosa di spettacolare. La sua azione in serpentina manda in estasi i tifosi azzurri e non solo. Roba che si vede poco in giro ( Dal 79′ Antonio Cioffi S.V. – Di certo, ricordera’ questo esordio per sempre ).