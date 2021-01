GAGLIARI – Finalmente Napoli. Probabilmente la pausa natalizia ha giovato alla squadra azzurra che oggi, al Sardegna Arena, ha superato i sardi con quattro reti rispetto alla sola rete messa a segno da Joao Pedro. Napoli cinico, veloce e determinato nel portare a casa la partita e conquistare i tre punti.

— LA PAGELLE DEL NAPOLI —

OSPINA 6 – Poco ha potuto sulla rete del cagliaritano Joao Pedro.

DI LORENZO 7 – Merito suo se Zielinski arriva a segnare il primo goal, nato da un suo assist. Bene cosi’.

MANOLAS 6 – Rischia con un passaggio orizzontale di regalare l’1-1 a Simeone ma per fortuna sfuma. (dall’86’ RHAMANI S.V.)

MAKSIMOVIC 5,5 – Commette un erroraccio su Joao Pedro sull’1-1.

Mario RUI 6 – In altri tempi ha anche fatto meglio, va bene la sufficienza (dall’86’ GHOULAM S.V.)

Fabian RUIZ 6 – Ordinato in mediana ma non riesce piu’ di tanto e non fa la differenza.

BAKAYOKO 6 – Prestazione ordinaria, senza particolari sbavature (dall’86’ LOBOTKA S.V.)

LOZANO 7,5 – Fa praticamente tutto. Dribbla, va veloce, aiuta la squadra e si concede la rete dell’1-3. Ottimo cosi’.

ZIELINSKI 8 – Gara perfetta. E’ un giocatore ritrovato che, si spera, fara’ sempre meglio anche per le prossime gare. Due delle quattro reti sono di sua fattura e sta diventando sempre piu’ indispensabile per questa squadra. Avanti cosi’ Piotr. (dal 77′ ELMAS S.V.)

INSIGNE 7 – La sua responsabilita’ da capitano e’ ben presa e dal pareggio con il Torino nella scorsa gara, riesce a firmare anche questa al Sardegna Arena.

PETAGNA 6 – Si rende utile in due delle quattro occasioni da goal ma da lui ci si aspetta molto ma molto di piu’. (dal 77′ POLITANO S.V.)

All. Gennaro GATTUSO 7 – Ottima lettura della gara e fa bene a sfruttare Lozano e Zielinski, due calciatori ritrovati ed in buone condizioni sia mentali che fisiche. La fiducia e’ ben ricambiata. Bravo mister!

Fonte foto: SkySport